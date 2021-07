COVID-19: Minas perde quase 10 mil doses de vacina durante transporte

Uma falha no equipamento que registra a temperatura de caixas pode ter sido o motivo dade quasede vacina contra aem. O estrago ocorreu no dia 11 de maio , durante o transporte de 496.700 unidades de imunizantes. A carga inutilizada tinhacomo destino.

De acordo com a, o logger (que registra a temperatura) que acompanhava a caixa pode ter apresentado problemas. O equipamento estava registrando uma temperatura abaixo de 2ºC. Ainda segundo a pasta, nenhuma falha foi identificada na montagem do recipiente, que levava 9.600 doses. O trabalho é certificado pela Central Estadual da Rede de Frio.

Nenhuma dose da caixa foi entregue a Governador Valadares, segundo a SES-MG, que repôs as doses que foram perdidas no primeiro armazenamento.

“Durante a distribuição das 28 remessas pela Rede de Frio Estadual, esta foi a única que apresentou ocorrência de excursão de temperatura, o que corresponde a 0,07% de todas as doses distribuídas. Segundo o vacinômetro, até o momento, já foram enviadas 12.459.590 doses aos municípios mineiros”, destacou a pasta.

Dados da SES-MG até o dia 25 de junho apontam que um total de 11.764 doses de vacinas contra a COVID-19 foram inutilizadas no estado. Isso ocorreu após avaliação do Ministério da Saúde, que recomendou que os imunizantes não fossem entregues.

As principais causas de perda de vacinas em Minas são por causa de falta de energia, além da falha de equipamentos, no transporte e por vandalismo.

Leia mais sobre a COVID-19

Até o momento, de acordo com o vacinômetro do estado, foram aplicadas 7.525.923 unidades de imunizantes como primeira dose, enquanto 2.740.209 já completaram o esquema vacinal em Minas com as duas doses. Outras 43.658 pessoas receberam dose única.