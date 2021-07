BH: idosos de 63 anos alertam para importância da 2ª dose na vacinação

“O pessoal está achando que com a primeira dose já está seguro, e não está. Não pode brincar com a vacina." O relato é da aposentada Márcia Abbas, de 63 anos, que compareceu nesta quarta-feira (7/7) ao posto drive-thru da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para garantir a conclusão de seu esquema vacinal contra a COVID-19.

Neste dia 7 de julho, osde 63 anos voltam às unidades de saúde para receber a segunda dose. Os números de faltosos são alarmantes em Belo Horizonte, principalmente daqueles que foram imunizados com a Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que pelo menos 32,9 mil pessoas não receberam a dose final da vacina produzida pelo Instituto Butantan. Os grupos que não tomaram a aplicação de reforço são trabalhadores da saúde e idosos, primeiros a serem contemplados no esquema vacinal, desde janeiro.

Em reportagem, o Estado de Minas ouviu três médicos infectologistas que avaliaram as ausências como um grande risco na vacinação da capital mineira, já que podem contribuir para o surgimento de novas - e mais resistentes -

“É uma coisa importantíssima. Tem pessoas que dizem que ‘é só uma gripezinha’, segundo o nosso ‘maioral’ lá, né? Mas essa gripezinha quase levou a vida da minha irmã quando ele teve COVID e ficou com sequelas, com dificuldades de andar. Quem ainda não tomou a segunda dose, vá tomar ela. Isso não é brincadeira”, alertou Márcia Abbas, que tomou a vacina da AstraZeneca.

Elizabete de Fátima, de 63 anos, ressaltou a importância da segunda dose na vacinação contra COVID-19 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Assim como Márcia, a aposentada Elizabete de Fátima Jardim, de 63 anos, foi cedo ao posto da UFMG para receber sua dose final de proteção do coronavírus. Ela também deixou o recado para aqueles que ainda não fizeram o mesmo. “Não podemos deixar de tomar a segunda dose e continuar com os cuidados. Só com isso vamos conseguir superar essa pandemia”, disse.