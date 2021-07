Transcon denuncia que site de leilões com nome da autarquia é falso

Até a manhã desta quarta-feira, site ainda estava no ar (foto: Transcon/Divulgação)

A Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem (Transcon), na Grande BH, divulgou nesta quarta-feira (7/7) a existência de um site falso de leilões que usa o nome dela e até do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). O caso foi denunciado à Polícia Civil.









Segundo a autarquia, a fraude foi descoberta depois que um morador de Muriaé, na Zona da Mata, entrou em contato dizendo ter comprado um veículo em um leilão on-line, sem recebê-lo.





Ainda segundo a Transcon, o último leilão realizado pelo órgão municipal foi em 24 de outubro de 2019. “O site é falso. A Transcon não está efetuando leilão de nenhum veículo no momento e não há previsão para voltarmos com essa atividade”, disse ainda na nota o advogado Luís Felipe Calazans, representante jurídico da Transcon.











“A Transcon acionou a Polícia Civil para fazer o boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado. A autarquia orientou as vítimas a também registrarem o crime na delegacia mais próxima. Os endereços de todas as delegacias do estado estão disponíveis no site www.policiacivil.mg.gov.br/pagina/unidades ”, finaliza a Transcon.





Até a manhã desta quarta, o site continuava no ar. Na descrição, os responsáveis afirmam trabalhar com leilões desde 2006 mas, nos dados de copyright do rodapé da página, consta “desde 2000”. A reportagem tentou entrar em contato com os números de telefone disponíveis no site, mas as ligações não foram atendidas. O endereço que consta na página, com link para o Google Maps, é de um pátio existente no município.





O Estado de Minas entrou em contato com o TJMG, a Polícia Civil e com a Transcon para mais detalhes. Esta matéria será atualizada com as respostas das instituições ao longo do dia.