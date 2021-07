Machadense terá apoio da prefeitura para disputar concurso Miss Igualdade

Jovem do Sul de Minas vai participar de concurso miss igualdade social (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução)

Flávio criou o nome artístico Layza Drummond para representar as mulheres guerreiras (foto: Arquivo Pessoal)

Um morador de Machado, no Sul de Minas, está ganhando repercussão na cidade depois que recebeu o convite para participar do Concurso Nacional Miss e Mister Igualdade Social 2021. Flávio Pereira de Andrade, de 31 anos, criou a Layza Drummond para representar todas as mulheres guerreiras e batalhadoras. Ele vai ter apoio da prefeitura com o transporte até o Rio de Janeiro, local do evento.

“Na minha casa e toda e minha família me apoiam. Eu não tive problema nenhum com isso. Sou muito feliz. Como se diz, temos que nos dar ao respeito pra sermos respeitado”, afirma Flávio.

O jovem recebeu o convite de um dos organizadores do Concurso Nacional Miss e Mister Igualdade Social 2021, que será disputado em agosto deste ano, no Rio de Janeiro, e será transmitido pelas redes sociais em sintonia com diversos canais que abordam a pauta da diversidade.

“Está sendo muito emocionante. Eu já participei de concursos recentes da região, mas nunca em nível nacional. Estou numa expectativa boa de ansiedade em representar a Comunidade LGBTQIA+, diz Flávio.

Flávio será representado pelo nome artístico de Layza Drummond. “Eu já sou transformista há mais de 4 anos. A Layza Drummond é uma homenagem a todas as mulheres guerreiras que batalham para dar o sustento as famílias. Em especial à minha mãe, que faz de tudo por mim”, explica.

A Prefeitura de Machado, através da Secretaria de Cultura e Turismo, disponibilizou transporte e motorista para acompanhar a participação do machadense no concurso. “Somos um governo de todos, do povo para o povo, em todos seus aspectos e expressões”, ressalta Maycon William, prefeito de Machado.