Com 'kit lanche', passarela que dará acesso a estádio do Galo é inaugurada

Umaque permite adospara o Bairro Califórnia, em Belo Horizonte, foi inaugurada nesta quarta-feira (7/7) na BR-040. Além de poder realizar uma travessia segura, quem passou pelo local nas primeiras horas desta manhã ainda foi recepcionado com um kit lanche especial. A nova passarela irá facilitar o acesso das pessoas para a Arena MRV, futuro estádio do Atlético, que vem sendo erguido na região.

A obra faz parte de uma campanha de segurança no trânsito promovida pela Via 040, concessionária responsável pleo trecho. Segundo os organizadores, o objetivo é estimular a travessia segura, principalmente em áreas urbanas.A empresa também instalou faixas educativas para tentar conscientizar a população. Para a inauguração da passarela, os lanches, um atrativo extra, foram denominados como

Pedestres que passaram pela passarela nesta manhã, receberam Kit-lanches (foto: Via 040/Divulgação)

De acordo com a assessoria de imprensa da Via 040, mesmo com a passarela já liberada para uso das pessoas, ainda faltam instalar iluminação, realizar a adequação de pontos de ônibus, para melhorar a segurança no embarque e desembarque de passageiros do transporte público, instalar placas e faixas de sinalização da passarela e colocar proteção vegetal no entorno.