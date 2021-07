Passarela do Bairro Califórnia será liberada na quarta-feira (7/7)

Passarela fica sobre a BR-040, no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte (foto: Via 040/Divulgação)







Está marcada para as 6h de quarta-feira (7/7) a abertura para pedestres da passarela sobre a BR-040 no Bairro Califórnia, Região Noroeste de Belo Horizonte.





09:03 - 12/03/2021 Novas passarelas começam a ser instaladas na BR-040 na próxima semana Via 040, responsável pelo trecho, além da instalação de faixas educativas, nesse dia haverá a distribuição de lanches para os pedestres em um evento chamado Café na Passarela, para estimular a travessia segura e conscientizar a população sobre o risco de acidentes. Essa ação faz parte da campanha Equilíbrio e Respeito, sobre segurança no trânsito. Segundo a, responsável pelo trecho, além da instalação de faixas educativas, nesse dia haverá a distribuição de lanches para os pedestres em um evento chamado Café na Passarela, para estimular a travessia segura e conscientizar a população sobre o risco de acidentes. Essa ação faz parte da campanha Equilíbrio e Respeito, sobre segurança no trânsito.





O investimento para a construção da passarela do Califórnia e de uma outra em construção em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi de R$ 5,4 milhões.





“Com a travessia liberada, a obra continua em sua fase final, com a instalação da iluminação, adequação de pontos de ônibus, melhorando a segurança no embarque e desembarque de passageiros do transporte público, sinalização (placas e faixas), drenagem e proteção vegetal no entorno da passarela”, explica a Via 040.





A passarela do Bairro Califórnia tem um dispositivo “trava-motos”, um bloqueio de segurança que evita a passagem desses veículos, sem atrapalhar a acessibilidade de cadeirantes, por exemplo. Também há telas antiofuscantes para reduzir o incômodo com os faróis dos veículos em sentido opostos.





Sobre a passarela em Ribeirão das Neves, a concessionária informa que ela se encontra em estágio avançado. A obra é no km 509 e vai atender aos moradores dos bairros Veneza, Florença e Condomínio Vale do Ouro. A previsão de entrega é para agosto.