Rodoanel da Grande BH tem queda de braço decisiva

O chamado trevo da Vallourec/MannesMann, no Bairro Olhos D'Água é um dos pontos de acesso de proposta para evitar a perfuração de túneis sob as serras do Rola Moça e da Calçada (foto: Jair Amaral/EM/DA Press )

O desenho do futuro Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte passa neste mês pelos estudos que mais podem trazer impactos para o trajeto final, resultando em um contorno mais definitivo, sujeito apenas a pequenos ajustes. Em jogo estão duas grandes propostas, segundo apresentação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais: uma de ambientalistas, para remover o traçado da área do Parque Estadual do Rola-Moça e do Monumento Municipal da Serra da Calçada. A outra, maior, um projeto da Prefeitura de Betim ampliando a estrada em cerca de 12 quilômetros para passar ao largo do reservatório de Vargem das Flores, um dos três grandes mananciais de abastecimento da Grande BH.





“Recebemos 650 propostas para o Rodoanel que estão em avaliação e são levadas em conta. Duas são mais significativas, pois sugerem alteração de traçados. Isso nos faz retornar até a prancheta e recalcular custos e prazos”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Fernando Marcato.





Para ele, o maior desafio de se implementar as alterações sugeridas pelos dois projetos é com relação à captura de tráfego, uma vez que para que a iniciativa privada invista, há necessidade de que arrecade com os pedágios ao longo do contorno metropolitano. Caso o fluxo de veículos não seja considerado atraente, a obra pode ficar inviável, seja por ligações rodoviárias insuficientes ou pela ampliação do trajeto para motoristas.





“Lembramos que por enquanto não há um estudo de impacto ambiental, que sai apenas com a apresentação dos projetos. Mas todo trâmite ambiental será seguido. No caso de Vargem das Flores, o trajeto atual percorre a área antropizada (urbana) e que fica a uma distância entre 1,3 e 2 quilômetros do espelho d'água da lagoa. No caso da Serra da Calçada e do Parque do Rola-Moça, as transposições ocorrerão por túneis (4 quilômetros)”, indicou o secretário, sobre o traçado atual.





A proposta da Prefeitura de Betim em análise muda a trajetória do Rodoanel após o ingresso em Casa Branca, bairro de Brumadinho. Em vez de descer as montanhas da Serra da Moeda no sentido Ibirité, essa variante se abriria no sentido Sarzedo e Mário Campos, passando por fora dos limites centrais da cidade, mas ainda no território do município, contornando a parte externa de Vargem das Flores até Contagem e Ribeirão das Neves. No total, a variante tem 51 quilômetros, aumento de mais de 12 quilômetros em relação ao projeto original.





A ideia agrada em muito algumas prefeituras da região, como a de Contagem, que já se manifestou no mesmo sentido. “Nossa grande preocupação é referente a Vargem das Flores. O reservatório é fundamental para o abastecimento da cidade e da região. Vemos com muita cautela esse projeto atual e o nosso posicionamento é de que ele não passe por lá”, observa a secretária de Meio Ambiente de Contagem, Maria Thereza Camisão Mesquita Sampaio. “O Rodoanel pode também dificultar a conexão de áreas que se comunicavam antes. São ocupações regulares ou irregulares que podem ficar isoladas. Pode-se separar escolas, postos de saúde, pontos de ônibus e comércios das comunidades”, acrescenta.





Preservação e água em xeque





Já o segundo projeto em avaliação foi apresentado pela Associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda) e tem o objetivo de evitar obras em áreas das serras da Calçada e do Rola-Moça, ambas áreas de conservação ambiental da Grande BH. Essa alternativa tem cerca de 13 quilômetros e passa pelo Barreiro e Ibirité, abaixo do trevo da Vallourec/MannesMann, no Bairro Olhos D'Água. Na versão atual, o acesso se daria a uma distância de 13,5 quilômetros, pela Serra da Moeda, após o Bairro Jardim Canadá.





“Qualquer alternativa traz impactos, mas pode trazer benefícios. Um deles, que estamos pleiteando, é a ampliação do Parque Estadual do Rola-Moça, em 1.500 hectares, e a sua conectividade com a Área de Preservação Especial do Rio Manso, como compensação ambiental”, informa a superintendente-executiva da Amda, Maria Dalce Ricas.