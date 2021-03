Novas passarelas começam a ser instaladas na BR-040 na próxima semana

Segundo a concessionária, as passarelas obedecerão ao padrão de outras já instaladas na rodovia (foto: Via-040/Divulgação)

Motoristas que trafegam pela rodovia BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, devem redobrar a atenção a partir da próxima semana, devido a obras no local. Segundo a Via-040, administradora do trecho, serão construídas duas passarelas. A data exata do início da obra não foi divulgada.



04:00 - 12/03/2021 Falta até remédio em Sete Lagoas Os dispositivos de travessia serão implantados no km 532, em Belo Horizonte, e no km 509, em Ribeirão das Neves. As estruturas beneficiarão moradores dos bairros e conjunto Califórnia, em Belo Horizonte e, Veneza, Florença e Condomínio Vale do Ouro, em Ribeirão das Neves. Além das melhorias de segurança para travessia de pedestres, a obra contemplará, também, a adequação de pontos de ônibus, segundo a concessionária, "melhorando a segurança no embarque e desembarque de passageiros do transporte público".



A passarela contará com rampas de acesso com dispositivo "trava-motos", bloqueio de segurança capaz de inibir o uso da passarela por motociclistas sem impedir a acessibilidade de cadeirantes. Além disso, serão instalados telas antiofuscantes, recurso que minimiza o incômodo gerado pelo reflexo dos faróis de veículos em sentidos opostos e, ao mesmo tempo, impedem a travessia irregular de pedestres. “Serão cerca de 50 empregos gerados e investimento de aproximadamente R$ 5,4 milhões nesses dois pontos, que possuem grande demanda por travessia segura. A nossa previsão é de que elas estejam liberadas para travessia da população até o final de agosto de 2021”, aponta Luciano Moreira, diretor-superintendente da Via 040.