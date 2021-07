Pedestres agasalhados em Belo Horizonte. Grafite em muro acaba fazendo brincadeira com o clima na capital: "lugar gelado" (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







A temperatura mínima caiu mais neste inverno em Belo Horizonte, o que levou a um novo recorde. Entre as 6h e 7h desta segunda-feira (5/7), a estação meteorológica da Pampulha marcou 8,8°C, a menor temperatura de 2021. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).









A máxima para hoje em BH deve ser de 24°C à tarde. A previsão é de um dia de céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. A massa de ar polar que veio da Argentina já age sobre Minas Gerais e deve perder força a partir de quarta-feira. Com isso, a temperatura pode subir um pouco em BH, mas as mínimas do estado, registradas no Sul, ficam estáveis.





Nesta segunda, a cidade de Caldas teve a menor temperatura do estado, com 2,4°C. A menor do ano foi no dia 1º, com -4,2°C em Maria da Fé, também no Sul. A temperatura máxima para hoje no estado será de 31°C em Montalvânia, no Norte de Minas.





A previsão para as demais regiões do estado hoje é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de geadas no Sul.