Reforce os agasalhos: semana deve ser de frio recorde em BH, segundo Inmet

Frio que já faz o belo-horizontino se agasalhar deve ficar ainda mais intenso durante a semana (foto: Tulio Santos/EM/D.A.Press)

desterepetiu as mais baixas temperaturas, com 10,7°C em, mas a semana que se inicia prevêmais intenso, com arecorde do ano, de 9°C sendo esperada para todos dos dias, de segunda (05/07) a quinta-feira (08/07).A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (), que prevê também temperaturasmodestas na capital mineira durante essa semana, variando entre 22°C e 23°C.A mais baixa temperatura registrada no estado foi no Sul de Minas, no município de, que marcou 2,5°C, ainda distante da mais baixa do ano, de -4°C, em 1° de julho, no município de Maria da Fé, mesma região.As baixas temperaturas ocorrem com céu com poucas nuvens, com praticamente todo estado sob influência de uma massa de ar polar vinda do sul.Não há alertas de emergência climática previstas para Minas gerais. A faixa norte do país, do Maranhão a Roraima, passando por Pará, Amazonas e Amapá, está sob perigo potencial de chuvas intensas.Uma curta faixa litorânea do Nordeste, abrangendo partes da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, tem alerta de perigo potencial devido a chuvas acumuladas.