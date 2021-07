Arquidiocese de BH inicia a Campanha do Agasalho; veja como ajudar

Cobertores, agasalhos, toucas, meias e outras peças de vestuário podem ser doados, para ajudar as pessoas mais vulneráveis a enfrentar o frio (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



As doações reunidas são destinadas à Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte que, diariamente, leva amparo aos que mais sofrem com o frio.



Endereços que estão recebendo doações

Acolhida Solidária Dom Luciano Mendes de Almeida, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h – Rua Além Paraíba, 208, Lagoinha. Telefone: 3422-7141

Canto da Rua Emergencial, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h – Serraria Souza Pinto, Av. dos Andradas, 625, Centro de Belo Horizonte.

Doações via transferência bancária

Se possível, deve ser informado o objetivo da doação: Campanha do Agasalho

Contas da Providens – Ação Social Arquidiocesana

Pix: 31989789390



Itaú

Ag: 1403

C/C: 4152-6



Santander

Ag: 3476

