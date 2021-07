Frio permanece até domingo; termômetros ficaram perto de 1 °C no Sul de MG

Plantação congelada em Maria da Fé, no Sul de Minas (foto: Willian Siqueira/Divulgação)

De acordo com a Rede de Estações Meteorológicas, em Maria da Fé as temperaturas caíram novamente, sendo que no Bairro Sitio Lage os termômetros marcaram 0,7°C, ocorrendo geadas no local.Os dados do Inmet também registraram temperatura mínima em Maria da Fé, mas com a marca de 1,6 °C.Segundo os meterologistas, temperatura máxima no estado deve ser na Região do Extremo Norte, mais precisamente no município de Montalvânia, podendo chegar aos 33 °C.