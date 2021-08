PM amplia Campanha Aquece BH colocando 86 bases para receber doações

Carentes poderão receber donativos diretamente nas bases comunitárias (foto: PMMG/Divulgação )

Com o aumento do frio na Grande BH, a Polícia Militar está ampliando a Campanha Aquece BH, que tem como intuito obter alimentos, agasalhos e cobertores para a população de rua da capital. A partir desta terça-feira (3/8), os 86 postos de bases comunitárias da Polícia Militar passam a receber donativos.

O anúncio foi feito pelo tenente coronel Warley Eustáquio da Silva Almeida, chefe da Estratégica de Comunicação Organizacional da PMMG, que anuncia, também, uma parceria com a Comunidade Evangélica do Bairro Castelo. “A PM entra com o espaço de acolhimento dessas doações, e os moradores de rua e pessoas carentes podem passar nas bases para receber alimentos, agasalhos e cobertores."

O tenente-coronel lembra que as bases comunitárias da PM foram montadas de maneira estratégica, estando distantes, uma da outra, cinco quilômetros. “Assim, teoricamente, uma pessoa está, na pior das hipóteses, distante dois quilômetros ou menos de uma base.”

O militar explica, ainda, que essa campanha não visa pedir grandes doações, como quilos de alimentos. “A gente pede, por exemplo, um pacote de biscoito, um achocolatado, um litro de leite, uma blusa de frio e um cobertor usado. O pouco se tornará muito. É uma doação simples, que não é onerosa.”

O tenente-coronel conta que a PM foi procurada pelo pastor Cornélio Augusto Doro Pereira, da Comunidade Evangélica do Castelo. “A ideia surgiu na comunidade e logo resolvemos procurar a PM, para tentar uma ajuda maior à nossa comunidade, de BH. A campanha começou em junho e resolvemos, agora, procurar a PM para ajudar. A iniciativa foi muito bem recebida e acredito que poderá ser de grande ajuda.”

Para o recebimento das doações, estão sendo colocadas caixas de acrílico nas bases, que estarão marcadas por um cartaz da campanha.