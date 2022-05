PBH e Setra se reúnem em busca de soluções para o transporte público de BH

Propostas devem decidir melhorias para o transporte público da capital mineira (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Em meio a outra tentativa de soluções para os problemas do transporte público da capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) se reúne com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra-BH), na sede da prefeitura, nesta quarta-feira (11/5).





A finalidade do recurso é permitir a implantação de melhorias na qualidade do transporte coletivo. No encontro, foi decidido que os empresários de ônibus tinham 24 horas para responder sobre a proposta.

Em caso de acordo, as empresas precisam se comprometer com uma série de requisitos, como aumentar o número de viagens nos dias úteis em pelo menos 30%, especialmente no período noturno, renovar a frota em até 10 anos, além de instalar equipamentos para que seja possível identificar a lotação dos veículos.