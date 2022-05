PBH se reúne com empresários em busca de soluções para o transporte

De acordo com o Setra-BH, a alta do diesel pode provocar uma "catástrofe na mobilidade urbana" (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press) Mais uma reunião na sede da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) busca solucionar os problemas enfrentados pelo transporte público na capital. Representantes do Executivo e municipal, das empresas que operam o sistema na cidade e vereadores participam dos debates às 9h desta terça-feira (10/05).













Ainda de acordo com o sindicato, a empresa terá sua operação inviabilizada, podendo até paralisar algumas linhas fora dos horários de pico. Os gastos com óleo diesel representam 35% do custo total da empresa.





O Grupo de Trabalho para debater a mobilidade urbana na capital (GT-MOBBH), com membros dos poderes Executivo e Legislativo, foi oficializado no dia 12 do último mês, no Diário Oficial do Município por meio de Decreto.





Em 120 dias, o grupo deverá analisar modelos de mobilidade urbana, inclusive o transporte público coletivo por ônibus. Conforme o decreto, o intuito é "identificar os principais desafios da mobilidade urbana no município e debater modelos contratuais e políticas públicas que garantam a melhoria dos serviços oferecidos à população".





Na última quarta-feira(4/5), a Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de Belo Horizonte já havia solicitado a Setra-BH e ao consórcio Transfácil esclarecimento sobre a decisão e as medidas a serem tomadas para evitar a redução no número das viagens, uma vez que as concessionárias de ônibus de BH anunciaram a diminuição fora do horário de pico.



*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais