Polícia Civil faz perícia em local atingido em troca de tiros na Grande BH

Segundo a Polícia Civil, foram recolhidas armas de fogo, munições intactas, cartuchos usados, além dos itens roubados na ação criminosa (foto: PCMG/Divulgação )

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que realizou perícia no local onde um ônibus intermunicipal da linha 3957 (Mateus Leme/Estação Eldorado) foi invadido por uma quadrilha na noite dessa quarta-feira (9/8), na BR-262, altura do KM 365, em Betim, na Grande BH. Além do roubo, os suspeitos trocaram tiros com policiais militares.

Segundo a polícia, as vítimas, com idades entre 26 e 55 anos, não sofreram ferimentos. Um dos suspeitos, de 28 anos, morreu. Já o outro, de 20 anos, foi hospitalizado e está sob escolta da Polícia Civil de Minas Gerais (PMMG). Os demais suspeitos, de 19 e 22 anos, foram conduzidos à 1ª Central Estadual do Plantão Digital para serem ouvidos.





Pesadelo





Segundo relato das vítimas, a quadrilha fechou o ônibus na região do Bairro Castelo Branco, em Juatuba, impedindo a sua saída do ponto. Elas contaram que um carro estava seguindo o ônibus desde Betim. Em determinado momento, os suspeitos aproveitaram um desembarque no ponto do bairro Castelo Branco para impedir a saída do ônibus.





Após receber informações sobre a ação, a Polícia Militar montou uma operação para cercar o veículo dos suspeitos. Os militares foram recebidos a tiros, e reagiram.

A PCMG disse ainda que foram recolhidas armas de fogo, munições intactas, cartuchos usados, além dos itens roubados na ação criminosa. O veículo usado pelos criminosos foi levado para um pátio credenciado.