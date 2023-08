Suspeitos de roubar veículo morrem durante fuga da polícia

432

A polícia instaurou inquérito para apurar a morte de dois homens, na noite dessa quarta-feira (9/8), na BR-381, próximo ao Shopping Partage, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Apenas um deles foi identificado, como R. L. C. R, de 18 anos. As vítimas chegaram a ser levadas para o Hospital Regional de Betim. Todas as armas foram recolhidas.

Tudo começou com o roubo de um carro na Rua São Geraldo, 236, no Bairro Dom Bosco. Uma mulher tinha ido à creche existente no local para buscar a filha, de apenas três anos. Porém, ao arrancar o veículo, escutou um barulho forte vindo do assoalho do carro.

Ela resolveu parar para verificar e, ao se abaixar, viu uma caixa de papelão vazia. Ao levantar, foi surpreendida pelos dois ladrões, de armas em punho, que mandaram que ela se afastasse. A mulher pediu para retirar a filha, o que lhe foi permitido. Com a criança no colo, saiu correndo e chorando pela rua, sendo ajudada por moradores. Os ladrões fugiram do local em alta velocidade.

Os moradores chamaram a polícia que, depois de conseguir as características do veículo, emitiu um alerta. Uma operação de cerco foi montada. O veículo foi avistado na BR-381.

As mortes

Ao ver as viaturas policiais, o homem que dirigia se apavorou e acabou batendo o carro. Os dois ladrões abriram as portas e saíram correndo. Um deles, ao tentar atravessar a rodovia, acabou sendo atropelado. Ele foi socorrido e levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O segundo assaltante continuou a fugir, pulando muros de casas no Bairro Filadélfia. Ele chegou a um lote vago, onde se abrigou. Os policiais que o perseguiram foram atrás e, depois de cercar o terreno, tentaram fazer com que o homem se entregasse, mas ele passou a atirar contra a PM, que revidou, e ele acabou atingido.

A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Betim. Todas as armas dos policiais envolvidos na ação foram recolhidas. De acordo com os policiais, R. L. C. R. tinha 11 passagens pela polícia, duas por roubo e nove por tráfico de drogas.