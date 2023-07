Vídeo: Mulher é arrastada e agredida durante tentativa de assalto em MG

432

Câmera flagrou mulher sendo agredida e arrastada em rua de Pouso Alegre, no Sul de Minas (foto: Reprodução / Terra do Mandu) Uma mulher de 32 anos foi vítima de uma tentativa de assalto no centro de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Câmeras de segurança flagraram a ação do criminoso, que agrediu e arrastou a mulher pela rua Silvestre Ferraz, por volta das 17h.

Agredida e arrastada pela rua

Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver a mulher saindo de casa às 17h11 de domingo (16/7). Ela caminha pelo passeio em direção à rua Marechal Deodoro e, quando chega na esquina, é abordada pelo suspeito.



No boletim de ocorrência, a mulher contou aos policiais que o homem anunciou o assalto, a puxou pelo braço, tentando tirar sua blusa de frio, e que ele ainda colocou as mãos nos bolsos de sua calça, procurando algo para levar.





Leia também: Corpo de empresário é encontrado em campo de futebol 23 dias após sumiço A imagem mostra quando o homem aparece correndo, atravessando a rua, indo em direção a mulher. Ela tenta escapar dele, mas não consegue. A mulher cai no chão e, desesperada, levanta e continua correndo em direção a sua casa para tentar escapar.

Já no portão da residência, a ação fica mais agressiva. A mulher não consegue abrir o portão e é aí que o homem agarra sua blusa e começa a puxá-la. Ele pega no pescoço dela e continua as agressões. A mulher não desiste e continua tentando escapar do suspeito, empurrando ele e tentando gritar por socorro. Um carro passa pelos dois, que estavam no meio da rua, para na esquina e fica observando a cena.

Enquanto a mulher continua sendo arrastada, uma moto também passa na rua e segue direto. Em determinado momento, outras pessoas começam a aparecer no vídeo, enquanto a mulher continua gritando por socorro.

Depois de dois minutos, o homem desiste da ação e sai caminhando tranquilamente pela rua. A mulher, abalada, corre novamente para o portão de casa e é amparada por vizinhos. Veja que ela está assustada, com muito medo do que tinha passado.





Homem foi preso



O caso aconteceu em um local que fica a 50 metros da Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar foi acionada e uma viatura que estava pela região iniciou o rastreamento para encontrar o suspeito.

Ele foi localizado e detido pelos policiais. Ao ser questionado, o homem confirmou a tentativa de assalto e disse que estava na rua aguardando alguém passar para poder iniciar o crime.

Ele ainda citou que puxou a vítima pelo braço, mas o objetivo era puxá-la pelo pescoço. Tudo foi gravado pela câmera operacional da PM.

A vítima compareceu à delegacia e registrou o boletim de ocorrências. Ela contou que o homem parecia estar drogado no momento da ação e não estava armado.

Iago Almeida / Especial para o Estado de Minas