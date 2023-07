Homem tenta roubar farmácia em BH, fica preso em telhado e morre

432

Corpo foi retirado por militares do Corpo de Bombeiros (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





Durante a manhã, ao chegarem ao local, funcionários perceberam o corpo do homem no telhado, próximo de uma escada. A PM foi novamente acionada, junto do Corpo de Bombeiros (CBMMG). Os militares conseguiram retirar o corpo e constataram o óbito.





A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada e o corpo encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão. Ainda não se sabe as causas da morte.





Um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu na madrugada desta quarta-feira (19/7). Ele invadiu uma farmácia na Avenida Prudente de Morais, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte e, durante a fuga, acabou ficando preso no telhado e morrendo.