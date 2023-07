Suspeito de abusar do filho de 11 meses é preso no interior de Minas

432

Polícia recebeu denúncias anônimas de que pai estaria abusando do filho de apenas 11 meses, no interior de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA)

Abuso sexual

Um homem de 43 anos foi preso, nessa terça-feira (18/7), suspeito de abusar sexualmente do próprio filho, um bebê de apenas 11 meses. O caso aconteceu em Candeias, na Região Oeste de Minas Gerais.A Polícia Civil de Minas Gerais recebeu denúncias anônimas sobre o suposto crime. Ontem, foram expedidos mandados de busca e apreensão, e decretada a prisão temporária do suspeito.O bebê foi encaminhado ao posto médico para exames. As investigações continuam e tramitam sob sigilo, por isso a polícia não divulga detalhes do caso.No dia 3 de julho, pai e mãe de uma bebê de apenas 8 meses foram presos suspeitos de estupro e morte da própria filha . A criança deu entrada no hospital, em Ouro Preto, Região Central de Minas, com parada cardiorrespiratória e vários sinais de violência.

A polícia foi acionada pelos médicos, que levantaram a hipótese de violência sexual. O abuso foi descartado pela Polícia Civil após exame do corpo de delito do bebê.



As investigações seguem para apurar as causas da morte da criança.

Escalada de abusos

Os crimes contra crianças e adolescentes cresceram 22% em Minas Gerais, entre janeiro e julho deste ano, na comparação com 2022. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). estupro de vulnerável aparece em primeiro lugar nas estatísticas. São considerados vulneráveis quando se tem até 14 anos.As denúncias de crimes contra crianças e adolescentes, podem ser feitas pelos telefones 197 (Polícia Civil), 181 (Disque Denúncia), 100 (Disque Direitos Humanos) ou pessoalmente, em qualquer delegacia.Os endereços das unidades podem ser encontrados no site da Polícia Civil , onde também pode ser encontrado o Estatuto da Criança e do Adolescente.