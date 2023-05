Suspeito de abuso contra 15 crianças foi preso enquanto tentava fugir de BH

Ele foi denunciado pela mãe de duas crianças. Ela é cabeleireira e deixou os três filhos aos cuidados da irmã e do namorado dela, que seria o responsável pelos abusos. A mulher procurou a delegacia na terça-feira (16/5) relatando que dois dos três filhos, uma menina de 4 e um menino de 7 anos foram abusados pelo homem.Ela disse que as crianças contaram sobre os abusos no dia seguinte. Além dos filhos da cabeleireira, os três filhos da irmã foram abusados pelo homem.