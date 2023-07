Governo convoca mais de 1.300 policiais penais para reforçar contingente

O Governo de Minas Gerais anunciou, nesta quarta-feira (19), a convocação de 1.358 policiais penais aprovados no concurso da categoria. O grupo será chamado para o Curso de Formação Técnico Profissional (CFTP) antes de começar a atuar nos presídios do estado.

A convocação foi autorizada pelo Comitê de Orçamentos e Finanças (Cofin), da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag). Duas turmas de profissionais aprovados e aptos no concurso já iniciaram os treinamentos no CFTP. Os novos convocados comporão a terceira turma.



"Pra manter o Estado mais seguro, autorizei a convocação de 1.358 excedentes do concurso da Polícia Penal para a fase de Formação Técnico-Profissional. Após essa etapa, o efetivo irá somar esforços pra garantir a ordem nas unidades prisionais, totalizando 3.505 profissionais", anunciou o governador Romeu Zema (Novo), em seu twitter.

O cronograma do próximo grupamento será divulgado em breve. "A notícia de reforço do quadro de efetivos de policiais penais do Estado é importante para a categoria, para o sistema prisional mineiro, mas, principalmente, para a população, que ganhará reforço na segurança", ressaltou o secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco.