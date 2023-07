Professor de Montes Claros é demitido após denúncias de assédio sexual

432

Professor universitário de Montes Claros já estava afastado do cargo desde outubro do ano passado, quando vieram à tona denuncias de abuso sexual (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

Relembre o caso

Quase quatro meses depois de ter sido indiciado por assédio sexual contra alunas na Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), no Norte de Minas Gerais, o professor do departamento de História foi demitido da instituição. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado nessa terça-feira (18/7).O servidor, de 46 anos, foi demitido sob justificativa de ter descumprido os deveres da função e, consequentemente, agindo com conduta inadequada. Ele ainda terá o prazo de dez dias para, se tiver interesse, apresentar um pedido de reconsideração.O professor já estava afastado da função pela instituição desde outubro do ano passado, quando o caso veio à tona. As alunas denunciaram uso de hipnose como artifício para os abusos , que incluíam práticas de sadomasoquismo. O crime ocorreu em salas de aula dentro da própria universidade.O crime foi denunciado pela coordenadora do curso de História. As práticas sexuais contra as universitárias teriam iniciado entre os anos de 2019 e 2020. Algumas vítimas relataram que foram amordaçadas, vendadas e amarradas pelo professor durante a prática de BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo).As investigações comprovaram o crime em cinco dos casos investigados. Em entrevista ao jornal Estado de Minas, a delegada Karine Maia, responsável pelas investigações, disse que o suspeito era descrito como pessoa manipuladora e que fazia jogos de sedução."Ele aproveitava da condição de professor, intimidava e constrangia as vítimas, as coagia a ceder a favores sexuais", disse.Ele foi indiciado, em março deste ano, por assédio sexual , ato libidinoso e outros crimes contra a dignidade sexual, mas não foi preso. O inquérito policial foi encaminhado ao fórum local e encontra-se à disposição da Justiça.