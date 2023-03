Professor de universidade é indiciado por crime sexual em Minas

As investigações apontaram que o suspeito usava uma abordagem em que sugeria sessões de hipnose e massagem para as vítimas, para que elas conseguissem relaxar (foto: Reprodução)

Um professor, de 46 anos, de uma universidade de Montes Claros, no Norte de Minas, foi indiciado por assédio sexual, ato libidinoso e outros crimes contra a dignidade sexual nessa sexta-feira (24/3).

Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram depois que a coordenadora do curso de História compareceu até a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) para apresentar um relatório elaborado por um acadêmico, no qual eram levantados possíveis crimes contra a liberdade sexual cometidos por um professor contra dez alunas e ex-alunas daquele curso.

O servidor foi afastado por meio de portaria da própria instituição de ensino.

As investigações apontaram que o suspeito usava uma abordagem em que sugeria sessões de hipnose e massagem para as vítimas, para que elas conseguissem relaxar.

Algumas delas relataram que foram amordaçadas, vendadas e amarradas por ele durante prática de BDSM (Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo).

Elas relataram também que várias dessas sessões ocorreram dentro da própria universidade. Conforme apurado, o crime foi comprovado em cinco dos casos investigados.

Segundo a delegada Karine Maia, as vítimas descrevem o suspeito como pessoa manipuladora e que fazia jogos de sedução. Ele aproveitava da condição de professor, intimidava e constrangia as vítimas, as coagia a ceder a favores sexuais.

Algumas delas relataram terem sido filmadas e fotografadas por ele sem o devido consentimento.

Ainda de acordo com a delegada, os relatos de cinco vítimas apresentam elementos probatórios suficientes, restando comprovadas a materialidade, as circunstâncias e a autoria do delito.

“Ele (o suspeito) foi indiciado cinco vezes por assédio sexual, duas vezes por fotografar ou registrar cenas de nudez, além de ato libidinoso”, explica a delegada.

O inquérito policial foi encaminhado ao fórum local e encontra-se à disposição da Justiça.