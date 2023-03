Violência doméstica: mulher denuncia marido que a agride há 28 anos

Arma e dinheiro foram encontrados na casa do homem que é suspeito de agredir a mulher há 28 anos (foto: PCMG) Uma operação deflagrada pela Polícia Civil em Campestre, no Sul de Minas, resultou na apreensão de um revólver que era usado para violentar uma mulher há 28 anos.





Para poder provocar mais medo à mulher, o marido tinha uma arma de fogo guardada dentro de casa. E sempre que ele a agredia, pegava o revólver e ameaçava a vítima de morte.

Diante dessas informações, a Polícia Civil foi até a casa do casal. No entanto, o homem não estava. No local foram encontradas a arma e R$ 21 mil em espécie.

O jornal Estado de Minas questionou a Polícia Civil sobre as medidas de segurança tomadas para proteger a mulher que denunciou o marido, já que ele não foi preso na operação. Contudo, a PC mineira não retornou o nosso contato.