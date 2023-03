Homem é morto com 5 tiros em lanchonete na Região Central de Minas

Imagens da câmera de segurança da loja foram entregues para a Polícia Militar (foto: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, foi morto a tiros em uma lanchonete de Itabira, na Região Central de Minas, na madrugada dessa quinta-feira (23/3).

Segundo o boletim de ocorrência, Geisom Custódio de Sena estava sentado na parte de fora da lanchonete quando o suspeito chegou encapuzado, chamando por ele. Quando Geison olhou na direção do suspeito, ele atirou. Depois do crime, o homem fugiu no sentido da linha férrea.

O dono da loja contou à PM que estava fazendo um sanduíche no momento do crime. Quando escutou os disparos, ele se escondeu e só saiu do esconderijo quando o suspeito saiu da loja.

O homem ainda informou que Geisom esteve na lanchonete dias antes do crime e se envolveu em uma confusão com outros clientes. Imagens da câmera de segurança da loja foram entregues para a Polícia Militar.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou quatro tiros nas costas e um na nuca de Geisom. O corpo foi liberado para a funerária.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil informou que um inquérito foi instaurado e as investigações já estão em andamento.