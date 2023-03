Mulher simula a própria morte para aplicar golpes financeiros

Computador, dinheiro, celular e documentos apreendidos na casa da suspeita serão periciados (foto: PCMG)

Uma mulher, de 38 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Civil, na última quarta-feira (222/3), em Lagoa Santa, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela é suspeita de estelionato, por ter forjado a própria morte para aplicar golpes no mercado financeiro.

Segundo as investigações, a suspeita se fazia passar por diretora de uma grande escola da cidade para conseguir empréstimos e créditos em diversas instituições bancárias no município.

Contra a mulher, há também a acusação de usar documentos pessoais da prima para conseguir vantagens de forma ilícita.

O que mais intrigou os policiais foi a descoberta de que a suspeita tinha uma certidão falsa de óbito dela.

Outros documentos com indícios de fraude também foram apreendidos na residência da mulher, que prestou depoimento à polícia e foi encaminhada ao sistema prisional. As investigações prosseguem com o objetivo de se identificar novas vítimas.