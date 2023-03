Homem é preso suspeito de mandar caseiro executar o marido na Grande BH

Caseiro do sítio, de 37 anos, onde o casal morava, é o suspeito de executar a vítima, que foi dada como desaparecida em 11 de dezembro do ano passado (foto: PCMG/Divulgação) Um homem de 51 anos apontado como mandante do homicídio do marido, de 35, em Jaboticatubas, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso nesta quinta-feira (23/3) após o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Na ocasião, o ex-funcionário da propriedade alegou que havia agido em legítima defesa, atirando quatro vezes contra a vítima pelo fato dela estar descontrolada em decorrência do uso de drogas. Ele ainda indicou o local onde o corpo foi enterrado no jardim do sítio.

No entanto, a versão apresentada continha contradições como, por exemplo, a dinâmica dos fatos em relação à suposta legítima defesa. Conforme a delegada responsável pelo caso, Susana Behenck Seibel Kloeckner, familiares apresentaram mensagens em capturas de tela e áudios nos quais o marido prometeu matar o companheiro.

“Além disso, o investigado [marido] enviou diversos áudios ameaçando familiares da vítima, atrapalhando o andamento dos trabalhos de polícia judiciária. Conseguimos contradizer o álibi apresentado pelo suspeito, que disse estar em Contagem, quando na verdade estava em Jaboticatubas no dia do crime”, pontua a delegada.

O celular do suspeito de 51 anos, utilizado para ameaçar os familiares da vítima, foi apreendido. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.