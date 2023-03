Trabalho conjunto entre as polícias de MG e SC prende foragido

Estuprador foragido da Polícia mineira foi preso na cidade litorânea de Araquari, em SC (foto: Prefeitura Municipal de Araquari)

Em trabalho da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em conjunto com as polícia Civil e Militar de Santa Catarina, um homem de 29 anos, suspeito do estupro de vulnerável, foi preso na cidade catarinense de Araquari. A vítima foi uma criança de 11 anos.

O crime de estupro de vulnerável ocorreu em 3 de setembro de 2022, na Comunidade Mãe dos Homens, zona rural do município de São Sebastião do Maranhão, no leste de Minas Gerais.

Segundo as investigações, conduzidas pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Santa Maria do Suaçuí, em Minas Gerais, a vítima teria sido abordada pelo homem durante uma festa na comunidade e levada até uma garagem, onde aconteceram os atos libidinosos.

“No bojo do processo, foram ouvidas testemunhas, entre elas, as conselheiras tutelares que foram acionadas para o caso. A Polícia Civil também representou pelo depoimento especial da vítima, que foi deferido pelo Juízo, sendo possível colher elementos suficientes para a representação pela prisão preventiva do suspeito”, afirma o delegado Thales Borges Muniz, que preside o inquérito.

As apurações apontaram que o suspeito tinha fugido para Araquari, em Santa Catarina. Ele temia ser preso e acreditava ter despistado a polícia mineira. Uma força-tarefa foi montada com as polícias Civil e Militar daquele estado, o que possibilitou a localização do suspeito e a sua prisão foi efetuada. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional catarinense e deverá ser trazido, no máximo na próxima semana, para Minas Gerais.