Polícia prende professor que teria abusado de alunas

Mandado de prisão do professor de educação física foi cumprido por policiais da Delegacia de Coroaci (foto: PCMG)

Um professor de educação física, de 37 anos, suspeito de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (23/3), em Coroaci, no Vale do Rio Doce, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.

O inquérito policial foi instaurado em 2022, por denúncia de que o suspeito, durante aulas de educação física, teria cometido atos libidinosos com alunas menores de 14 anos.

As investigações contaram com a colaboração do Conselho Tutelar. O suspeito, tão logo chegou a denúncia, foi afastado do cargo, tendo a Polícia Civil pedido à Justiça o mandado de busca e apreensão, cumprido no mês de novembro de 2022.

Os materiais apreendidos em poder do professor foram submetidos à perícia, para auxiliar nas investigações. Segundo o delegado Rodrigo Nalon, que presidiu o inquérito, até o momento, quatro vítimas foram identificadas e prestaram depoimento em juízo, acompanhadas por psicólogo.

“Todas elas deram detalhes dos fatos, relatando que os atos libidinosos consistiam em contatos íntimos, pois o homem passava a mão nos corpos das garotas”, afirma o delegado.

Em depoimento, o suspeito não se manifestou, ficando calado, exercendo direito constitucional de ficar em silêncio. Ele foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito será relatado nos próximos dias e enviado ao Poder Judiciário.