Gerente de supermercado é preso por furtar produtos em Minas

Cafés, arroz, óleo e outros itens foram encontrados pela PMMG na casa do suspeito. (foto: Polícia Militar de Minas Gerais/PMMG/Divulgação)

A denúncia, conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foi feita pela dona do local, que viu o funcionário levando os itens.

Ela suspeita, segundo a PMMG, que os furtos acontecem desde o começo deste ano.

Ao todo, foram encontrados pelos militares 38 pacotes de arroz, 230 sacos de café e 72 embalagens de óleo vegetal.

“Foram localizados itens alimentícios no porta mala do veículo do autor, que afirmou não haver participação de outras pessoas, tendo incorrido sozinho nessas ações”, diz a PMMG.

Os produtos, de acordo com o suspeito, eram comercializados na cidade por ele. Ele não revelou para quem vendeu.

Ele foi encaminhado até a delegacia de polícia de Guanhães, com os materiais apreendidos.

Um gerente de supermercado, de 24 anos, foi preso nessa quarta-feira (22/3), por furtar produtos do estabelecimento, em Divinolândia de Minas, no Vale do Rio Doce.