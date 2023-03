PF extradita foragido da justiça mineira por abuso sexual de menor

Criminoso desembarcou em Confins nesta quinta-feira (23/3) (foto: Reprodução/PF)









Segunda a PF, agentes realizam a escolta do homem em um voo vindo de Lisboa que pousou no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, no final desta tarde.

O homem será conduzido para a penitenciária José Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves, onde ficará à disposição da justiça.





A Polícia Federal extraditou na tarde desta quinta-feira (23/3), um homem, de 34 anos, foragido da justiça mineira que se escondeu em Portugal após ter sido condenado a 8 anos de prisão por abuso sexual de uma criança de 12 anos.