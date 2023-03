Crime envolvendo traficantes esclarecido em Araçuaí

Armas apreendidas na casa do suspeito durante cumprimento de mandado de prisão (foto: PCMG)

A Polícia Civil esclareceu o homicídio de um homem de 23 anos, ocorrido em setembro de 2022, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, e que teve como autor outro homem da mesma idade. A motivação para o crime foi o tráfico de drogas.

O suspeito foi preso em casa, na comunidade Baixa Quente, em Araçuaí. Na residência, foram apreendidas duas armas, sendo uma pistola calibre 380 com 15 munições, que teria sido a usada no crime.

No dia do assassinato, a vítima levou vários tiros quando estava num bar da comunidade. A investigação apontou que a vítima teria sido assassinada por ter ameaçado o investigado, que é apontado como líder do tráfico na região. O suspeito, depois de prestar depoimento, foi encaminhado ao sistema prisional.