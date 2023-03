Mulher prende cabelo em máquina de costura e tem de cortá-lo para se salvar

Cabelo ficou preso na máquina e precisou ser cortado (foto: Divulgação/CBMG) Uma trabalhadora ficou presa pelos cabelos em uma máquina de costura, em Uberlândia, nesta quinta-feira (23/3). A mulher teve ferimentos e precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para cortar parte dos fios e se livrar do equipamento.





O cabelo da costureira estava próximo ao motor do equipamento, que enrolou as mechas dela com violência. Rapidamente a mulher conseguiu tirar a máquina de costura da tomada, o que evitou lesões graves.

Apesar disso, ela ficou presa. Os militares foram chamados e fizeram o corte do cabelo para que a vítima se libertasse.

Com a cabeça enfaixada, ela foi levada pelo marido a um hospital privado com dores de cabeça e ferimentos no couro cabeludo.