Ataque de jacaré em Minas Gerais deixa pescadora gravemente ferida

Vítima do ataque de jacaré será atendida em Uberaba, também em Minas Gerais; Os jacarés quando atacam dão o 'giro da morte', que é o momento que o réptil morde e gira o corpo (foto: Creative/Commons/Divulgação) Uma mulher, de 55 anos, sofreu graves ferimentos depois de ser atacada por um jacaré. O incidente aconteceu quando ela pescava na margem do Rio Grande, nas proximidades do município de Planura, no Triângulo Mineiro, na tarde desta quarta-feira (22/3).









Testemunhas relataram que viram o momento do ataque do jacaré, quando o animal, de cerca de dois metros de comprimento, mordeu a vítima realizando um giro.





A vítima foi encaminhada pelo seu filho, inicialmente, para um hospital de Planura. Após ela receber os primeiros atendimentos médicos, a mulher seria levada para hospital de Uberaba, cidade a cerca de 100 km, onde vai precisar passar por tratamentos de enxertos.

Ataque e grito de socorro

No momento do ataque do jacaré, ainda conforme relatos de testemunhas, os gritos de socorro da mulher foram ouvidos pela filha dela e por uma colega que estava em um rancho, localizado perto da margem do rio Grande, em Minas Gerais.





Rapidamente, elas correram até o local do ataque e encontraram a mulher dentro do rio. Elas, então, conseguiram salvar a vítima ao puxá-la para fora da água.