Ataque de onça mata 26 carneiros em cidade mineira

Pelas imagens, é possível ver que os animais foram mordidos em regiões do pescoço e estômago (foto: Alexandre Jung/Reprodução )

Um ataque de onça matou 26 carneiros, na madrugada desta sexta-feira (8/1), na zona rural de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri. O caso foi em uma fazenda de Epaminondas Otoni, próximo à cidade.

Um vídeo compartilhado com a reportagem, mostra os animais mortos espalhados pelo curral.

O prejuízo estimado é de R$ 13 mil. O caso não é comum na região.

"É algo completamente incomum matar essa quantidade, uma vez ou outra mata algum", diz Matheus Jung, sobrinho do dono do local.

Pelas imagens, é possível ver que os animais foram mordidos em regiões do pescoço e estômago. Alguns não chegaram a ser mordidos, mas foram asfixiados pela onça.

Dos 30 carneiros das imagens divulgadas ao Estado de Minas, somente 4 saíram vivos do ataque.

"As pessoas que moram lá têm medo. Esse curral é do lado da casa do meu tio, e ele mora com o netinho dele", diz Jung.

Alexandre Jung, tio de Matheus, conversou por telefone com a reportagem.

Terra dos Dinossauros será revitalizada até o fim do primeiro semestre

"Estamos assustados, eu tenho carneiros e vacas no local. O que vou fazer? Esperar a onça voltar e terminar seu trabalho?", diz.

A Polícia Ambiental nesses casos não pode capturar o animal, a não ser que ele tenha ficado preso.

"As pessoas na região que andam pelo caminho que liga o distrito à cidade correm o risco de ser atacadas", explica.

A reportagem procurou a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. O órgão explicou que estes casos são direcionados ao Ibama, responsável pelos animais de vida livre.

"O Instituto Federal de Florestas, por sua vez, é responsável pelo recebimento, tratamento, reabilitação e soltura de animais silvestres", explica a secretaria.

O EM entrou em contato com o Ibama, mas até o fechamento desta reportagem não obteve retorno.