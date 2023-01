Terra dos Dinossauros será revitalizada até final do 1º semestre desse ano

Entre as obras de revitalização de Peirópolis estão as construções de um deck de madeira e um playground (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





As obras de revitalização de Peirópolis, distrito rural de Uberaba (Triângulo Mineiro), conhecido como a Terra dos Dinossauros, vão começar na próxima segunda-feira (23/1).





A revitalização no local contempla a execução de uma praça ao lado da Casa do Turista, com playground, deck de madeira, paisagismo, bancos de madeira, sanitários adaptados, fraldário, calçamento, estacionamento e iluminação.

A empresa contratada para executar os serviços é a Quatro Construções MCGF Ltda. pelo valor de R$ 1.057.466,69.





A prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade) informou por meio de redes sociais que na tarde de ontem (19/1) foi assinada a ordem de serviço para o início das obras. "O prazo de entrega dos serviços é de quatro meses.





Além dessas melhorias, em breve, vamos realizar a duplicação e revitalização do acesso e instalar um pórtico na entrada de Peirópolis", assegurou.





Segundo o jornalista Alexandre Pereira, que é morador de Peirópolis há 22 anos e tem pousada no local, todo investimento público é importante para o distrito rural que ainda é muito carente em sua infraestrutura.





"Com certeza o novo investimento vai contribuir para o nosso turismo.Por outro lado, chamo atenção para outros investimentos urgentes que ainda precisam ser feitos em nosso distrito, como calçadas, novas lixeiras, mais bancos, na questão da fluidez do trânsito e também um bicicletário", citou.