Bebê de 10 meses morre engasgado com leite em Minas

A pequena Raissa Dinorah Rocha Santos (foto: Funerárias São Pedro e Príncipe da Paz/Divulgação)

Uma bebê de 10 meses morreu na madrugada desta sexta-feira (20/1) em uma residência de Patrocínio (Alto Paranaíba) após engasgar com leite materno durante a amamentação.

Segundo informações divulgadas pelo Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) da cidade, no momento da chegada dos socorristas a bebê estava nos braços da mãe, prostrada e roxa e em parada cardiorrespiratória há certo tempo.

Em seguida, os socorristas realizaram várias manobras de reanimação, além de tentativa de intubação, mas sem nenhum sucesso da volta dos sinais vitais.

O triste fato aconteceu em residência do bairro Nações.

De acordo com as funerárias São Pedro e Príncipe da Paz, o sepultamento da pequena Raissa Dinorah Rocha Santos acontece às 17h desta sexta-feira (20) no Cemitério Municipal de Patrocínio.

Raissa era filha única do casal Wagner dos Santos Rocha e Eula Narcisa Rocha Santos.