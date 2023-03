Adolescente é suspeita de matar mulher que não devolveu bolsa

Uma adolescente de 15 anos é a principal suspeita de matar uma mulher por causa de um bolsa não devolvida, na cidade de São Gotardo, no Alto Paranaíba. Ela teve ajuda de outra mulher. O crime aconteceu nesta sexta-feira (24/3) e ambas foram detidas pela Polícia Militar (PM).

Segundo os militares, uma equipe foi acionada por volta das 3h30 de hoje, no Bairro Serra Negra. Os policiais encontraram a vítima já caída no chão e com um ferimento causado por faca, próximo ao pescoço. Não houve tempo de socorro.