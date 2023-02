Homem invade casa de ex-marido da companheira e é morto a facadas

Vítima achava que mulher tinha voltado com ex (foto: Prefeitura de Barroso)





Um homem de 31 anos foi assassinado a facadas após invadir a casa do ex-marido da atual mulher, na noite desta segunda-feira (13/02), em Barroso, na Zona da Mata Mineira.

Segundo a Polícia Militar, a vítima estava inconformada com o término do relacionamento. Ele acreditava que a mulher tinha terminado a relação para voltar com o ex-marido.

De posse de uma faca, a vítima invadiu a casa do ex-marido, de 43 anos. Os dois entraram em luta corporal. O homem também pegou uma faca e, durante a briga, acertou a vítima no peito. Ele morreu no local

Quando os policiais militares chegaram até a casa, encontraram a vítima morta e o homem com um grave ferimento na testa. Ele foi socorrido e atendido por uma ambulância do SAMU. Em conversa com os PMs, ele negou que tenha reatado o relacionamento com a mulher da vítima.

Mesmo alegando legítima defesa, o homem foi preso pela PM em flagrante e levado para a Delegacia da cidade. O caso será investigado pela Polícia Civil.