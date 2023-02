Acidente com van escolar em Santa Luzia deixa 15 crianças feridas

Quinze crianças ficaram feridas durante acidente com van escolar que deixou 18 pessoas feridas em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, nesta terça-feira (14/2). Um menino está em estado grave e foi encaminhado ao Hospital João XXIII, de BH, pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, 13 vítimas tiveram ferimentos leves e quatro estão com suspeita de fratura . As vítimas receberam os primeiros socorros no local e, em seguida, foram encaminhadas para os hospitais Risoleta Neves, João XXIII, e Odilon Behrens., todos na capital.