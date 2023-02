Júri de torcedores do Cruzeiro que atacaram ônibus com atleticanos é adiado

Julgamento foi remarcado para o início de maio (foto: Foto: Reprodução/WhatsaApp) O julgamento de Walker Marcelino Gouveia Lopes e Gustavo Luiz da Silva, acusados de tentativa de homicídio por atacarem um ônibus da linha 6350, em novembro de 2021 foi adiado. Os denunciados eram integrantes da torcida organizada Máfia Azul, do Cruzeiro, e no ônibus havia integrantes da torcida do Atlético.













Relembre o caso Até a nova data do julgamento, os reús irão aguardar em liberdade, porém nenhum deles poderá frequentar estádios de futebol e serão obrigados a permanecer em casa nos finais de semana e após às 20h nos dias úteis.

No dia 28 de novembro de 2021, seis integrantes da Máfia Azul, que estavam em uma Chevrolet Blazer interceptaram o ônibus da linha 6350 (Estação Vilarinho/Estação Barreiro) no Anel Rodoviário, na Região do Barreiro. O coletivo transportava cerca de 30 torcedores do Atlético.



Os suspeitos atiraram bombas, pedaços de madeira e pedras contra o ônibus. O ataque deixou duas crianças feridas e causou a morte de Matheus de Freitas Ferreira, que era torcedor da Galoucura (Torcida Organizada do Atlético).



Os acusados foram presos pela polícia e com eles foram apreendidos três bastões de madeira, cinco bombas, um soco inglês e uma unidade de fogo de artifício.