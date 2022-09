Advogado dá voz de prisão para desembargador após discussão em tribunal

Desentendimento começou em 2020, quando o desembargador decidiu mudar voto no processo (foto: Beto Magalhães/Estado de Minas )

Um advogado deu voz de prisão, por suposto abuso de autoridade, a um desembargador após desentendimento no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 3ª Região, em Belo Horizonte, nessa quarta-feira (21/9).

A discussão começou depois que o desembargador Milton Vasques Thibau de Almeida mudou seu voto no julgamento. O defensor Tiago Jonas Aquino teve rejeitado o pedido de uma nova sustentação oral e se irritou.

O desembargador ordenou que ele se retirasse da sala, mas o advogado se recusou a sair e deu voz de prisão em flagrante por desacato.

A Polícia Federal (PF) foi chamada para retirar o advogado do local, e a sessão foi suspensa.

Advogado x desembargador

Os desentendimentos entre eles começaram em 2020, quando o desembargador Milton Vasques Thibau de Almeida e o advogado Tiago Jonas Aquino discutiram durante uma sessão sobre o mesmo processo. Naquela ocasião, o defensor se exaltou após o desembargador dizer que sua sustentação oral estava confusa.

À época, o desembargador pediu vista e disse que mudaria o voto, que antes era favorável ao advogado.



Nesta quarta, a discussão teve início depois da mudança do voto. O colegiado do TRT recusou o recurso do advogado de forma unânime.

“Não estou convidado, não. Porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação oral. A menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. E decreto a de vossa excelência também”, disse Aquino. “O senhor também está preso em flagrante por abuso de autoridade, em flagrante delito”.



