Batida entre carro e caminhão mata três pessoas em rodovia mineira

Após o impacto, os dois veículos pegaram fogo. Carro ficou destruído (foto: PMRv/Divulgação)

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente entre um carro e caminhão, na altura do km 128 da rodovia MGC-120, em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do carro, um Fiat Strada, invadiu a contramão ao fazer uma curva e bateu de frente em um caminhão, na noite dessa segunda-feira (13/2).

Os veículos pegaram fogo. O motorista do caminhão conseguiu sair da cabine antes que as chamas atingissem toda a estrutura.

Os três passageiros do carro ficaram presos às ferragens e foram carbonizados.

Segundo informações de familiares que chegaram ao local do acidente, as três vítimas estavam em regime semiaberto e saíram do Povoado de Resplendor para o presídio de Capelinha.

O Corpo de Bombeiros, Samu e perícia da Polícia Civil estiveram no local. Após os trabalhos, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal.