Acidente na MG-050 mata dois jovens; vereador fica ferido

Rodovia sinalizada na altura onde ocorreu o acidente que deixou dois mortos e três feridos (foto: PMDR)

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em um acidente no KM 364 da Rodovia MG-050, entre Passos e Itaú de Minas, no Sudoeste de Minas, na manhã deste domingo (12/02).



Um veículo Gol e um Fiat Uno se colidiram. A Polícia Militar Rodoviária foi chamada. O Gol transitava no sentido Passos, quando invadiu a contramão colidindo com o Fiat Uno, que transitava no sentido contrário.

A perícia técnica foi acionada para os trabalhos de praxe, liberando o local e posteriormente os corpos para os seus familiares.

O veículo VW/GOL foi removido por falta de licenciamento.