Desvio em trecho que desabou na BR-365, em Gurinhatã, é liberado

Foi liberado, neste domingo (12/2), o desvio provisório para tráfego no trecho da rodovia BR-365 que cedeu em Gurinhatã. A via estava fechada desde segunda-feira passada (6/2) por causa de uma erosão que se abriu na altura do KM 795, trazendo dificuldades para trânsito entre cidades do Triângulo Mineiro e do Estado de Goiás.