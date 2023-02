Asfalto cede com chuva na BR-365 e trânsito é fechado próximo a Gurinhatã

Rodovia cedeu ainda na noite segunda-feira (foto: Sivulgação/PRF)

A rodovia BR-365 está interditada na altura do município de Gurinhatã, no Triângulo Mineiro, por causa de um buraco que se abriu na pista. O trânsito está impedido nos dois sentidos da via. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) avisa que o local deve ser evitado.