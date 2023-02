O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate de quatro pessoas ilhadas na manhã desse domingo, em Iturama, no Triângulo Mineiro.

Elas estavam em uma barcaça fixa, uma espécie de casa flutuante no meio do Rio Grande no condomínio Ranchos Ville, a cerca de 500 metros da margem e sem ferimentos.