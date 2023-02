Chuvas causam inundações e deslizamentos no Centro-Oeste de Minas

Equipes do Corpo de Bombeiros do quinto pelotão em Formiga, na Região Oeste de Minas, foram acionados para diversas ocorrências no último domingo (12). Os militares atenderam chamados de inundações, alagamentos, salvamento de pessoas ilhadas e vistorias em locais com risco de desabamento ou deslizamento. Equipes do Corpo de Bombeiros do quinto pelotão em Formiga, na Região Oeste de Minas, foram acionados para diversas ocorrências no último domingo (12). Os militares atenderam chamados de inundações, alagamentos, salvamento de pessoas ilhadas e vistorias em locais com risco de desabamento ou deslizamento.









Todas as pessoas e animais que estavam em situação de risco iminente foram devidamente resgatadas. Algumas pessoas tiveram de deixar as residências, após vistoria da Defesa Civil do município.





Também foram realizadas vistorias em locais com risco de desabamento e deslizamento (foto: Foto: Sala de Imprensa CBMMG/Divulgação)





Em caso de inundações e alagamentos, os bombeiros orientam que a população não tente atravessar as águas. Caso o morador desconfie que sua residência está em risco devido a presença de trincas ou rachaduras, o recomendado é acionar o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil para que seja realizada uma vistoria.