Vídeo: chuva em BH causa alagamento em loja do Pátio Savassi

A forte chuva que atingiu Belo Horizonte na tarde deste domingo (12/2) causou alagamento em uma loja de roupas íntimas do Shopping Pátio Savassi, na Região Centro-Sul da cidade."Foi tudo muito rápido, começou a chover e a água subiu rápido demais. Durou cerca de 10 minutos e ficamos presas dentro da loja", contou uma funcionária, que preferiu não se identificar. Apesar do susto, ninguém se feriu.A funcionária, no entanto, não soube dizer se essa é a primeira vez que a água da chuva invade a loja. A reportagem entrou em contato com a assessoria do shopping e aguarda retorno.Um vídeo enviado aomostra equipes do shopping auxiliando na limpeza e retirada de água da loja após o incidente.

Equipes do shopping ajudaram a retirar água da loja após a chuva (foto: Reprodução)

Rua alagada em BH

Risco geológico

Próximo do Pátio Savassi, a Rua Professor Moraes , no Bairro Funcionários, também ficou alagada durante as chuvas deste domingo. A água tomou a via até a esquina com a Avenida Getúlio Vargas.Os motoristas que passavam pelo local nesta tarde tiveram dificuldade para transitar e dirigiam com cautela. A água chegou a ultrapassar o meio fio em alguns pontos.Com a previsão de mais chuvas fortes nos próximos dias , a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico moderado a forte até terça-feira (14/2) em toda BH.O órgão pede atenção redobrada da população para o grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.